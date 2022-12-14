Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Malatya’da otomobil ile elektrikli bisikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, 15.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sadrettin Konevi caddesi üzerinde seyir halinde N.C. idaresindeki 44 ADS 283 plakalı otomobil ile M. N. U.’nun kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Kaynak: İHA)
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