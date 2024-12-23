Malatya’da yolcu minibüsü devrildi: 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Malatya’da yolcu minibüsü devrildi: 4 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu minibüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu minibüsünün yan yatması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Adıyaman istikametine gitmekte olan Orhan S. yönetimindeki 02 D 5140 plakalı Volkswagen marka yolcu minibüsü, Doğanşehir ilçesi Suçatı mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada A.Ç., B.Y., C.G. ve D.K. adlı yolcular yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya’da yolcu minibüsü devrildi: 4 yaralı

Malatya’da yolcu minibüsü devrildi: 4 yaralı

Malatya’da yolcu minibüsü devrildi: 4 yaralı

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