Malatya'daki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Malatya’da akşam saatlerinde Battalgazi merkezli 5,2 ile 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan depremler kent genelinde büyük bir korku ve paniğe neden olurken çok sayıda vatandaş park ve sokaklara akın etti.



Depremlere dair AFAD, tarafından yapılan açıklamada 6 kişinin düşme, 7 vatandaşın panik nedeniyle acil servislere müracaat ettiği bildirilirken, camdan atlarken asılı kalan bir şahsın da ekipler tarafından kurtarıldığı belirtildi. deprem anına ait yeni görüntüler ise kameralara yansıdı.