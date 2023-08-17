Malatya’daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Malatya’da jandarma tarafından zehir tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Malatya’daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Malatya’da uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik mücadele çalışmalarını sürdüren Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Battalgazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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Düzenlenen operasyonda 60 gram metamfetamin, 507 adet uyarıcı hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 64 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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