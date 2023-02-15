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Yeni Malatyaspor'dan büyük vefasızlık açıklaması! Sizde aile terbiyesi yok mu

Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, sözleşmelerini tek taraflı fesheden iki oyuncuya sert çıktı. Yaman "Sizde merhamet yok mu" diyerek tepkisini gösterdi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 11:49
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Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman'dan sert çıkış

Yeni Malatyaspor'dan büyük vefasızlık açıklaması! Sizde aile terbiyesi yok mu
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Depremin şiddetli tahribat yaptığı şehirlerden Malatya'nın temsilcisi Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'den çekilme kararı almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, Olağanüstü Hal ilan edilen deprem bölgesindeki sarı-siyahlı kulübün bu talebini onaylamıştı. Doğu Anadolu temsilcisi, gelecek sezon hakları saklı kalmak kaydıyla 1. Lig'de mücadele edecek.
Sarı-siyahlı kulüpte beklenmeyen iki fesih gerçekleşti. Yeni Malatyaspor, Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül'ün "büyük vefasızlık yaparak sözleşmelerini tek taraflı olarak feshettiğini" duyurdu.
Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İlimizde yaşanan deprem sonrasında çok büyük bir afetin içerisinde kaldık. Futbolcumuz Ahmet Eyüp Türkaslan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık ve bu süreçte ligden çekilme kararı aldık. 13 Şubat 2023 Pazartesi günü ödemesi yapılacak olan ancak dolayısıyla geciken ödemeleri beklemeyen Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül, kulüplerine ve bu şehre büyük bir vefasızlık yaparak sözleşmelerini tek taraflı olarak fesih ettiler. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olan şu dönemde yaptıkları bu vefasızlığı asla unutmayacağız."
ÇOK SERT TEPKİ
Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman, Milliyet Skorer'den Nergis Aşkın'a fesihlerin perde arkası ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunurken, Doğukan ve Arda'ya sert tepki gösterdi. İşte Yaman'ın sözleri:
"Son günü pazartesiydi. Yani Deprem gecesinden bir gün sonra. Biz de pazartesi paralarını ayarladık. Birkaç futbolcunun cumadan yatırmıştık. Dedik ki Arda ile Doğukan'ın alacaklarını pazartesi yatıralım. Ertesi gün deprem oldu. Ne parası ne bankası kaldı. Adamlar da bunu fırsat bildiler ve sözleşmelerini feshettiler. Kendileriyle konuştum ve dedim ki: "Sizde aile terbiyesi yok mu? Merhamet yok mu? Takım arkadaşınız vefat etti. (Ahmet Eyüp Türkaslan) Burada takım arkadaşınızla beraber binlerce kişi hayatını kaybetti. Bunun karşılığı bu muydu?" Bunun için bugün böyle bir açıklama yayınladık. Aynı zamanda mücbir sebeplerden dolayı kendilerine dava açacağım. Bir de bizim transfer yasağımız var. Seneye transfer yasağını kaldıracağız inşallah."
Ligden çekildikleri için diğer oyuncuları kiraya verdiklerini dile getiren Başkan Yaman, teknik direktör Yılmaz Vural'la ilgili olarak da "Hocamızla devam edeceğiz. Yılmaz hoca Malatya'yı seviyor. Malatya halkı da onu seviyor. Zaten daha önce de burada görev yapmıştı" diyerek sözlerini tamamladı.
 

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