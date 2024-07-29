Malatyaspor maçlara çıkmayacak

1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor, ligde devam edip etmeme konusunda önemli bir kararın eşiğinde. Kulüp yönetiminin, büyük ölçüde olumsuz bir karar alması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni yönetimi, Yeni Malatyaspor'un bu sezon 1. Lig'den çekilme talebini reddetti. Buna rağmen, Yeni Malatyaspor fikstür çekimine dahil edildi. Yönetim, takımın ligden çekilip çekilmeyeceğine dair nihai kararını yapacağı istişareler sonucunda verecek.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek, "Yeni Malatyaspor bu şartlarda oynasa da sonuç belli. Stat yok, tesis yok, şehirde barınabilecek bir yer yok. Mevcut kadro da 1. Lig'de başarılı olamaz, bunu biliyoruz. Bu durumda en doğru seçenek ligden çekilmemizdir. Ancak bu kararı tek başımıza almayacağız. Yapacağımız istişareler sonucunda kararımızı vereceğiz" dedi.

Sarı-siyahlı yönetimin, şehrin idarecileri, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve taraftarlarla yapacağı görüşmeler sonucunda ligde mücadele edip etmeyeceğine karar vereceği bildirildi.