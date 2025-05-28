Malatya’ya dev yatırım: 20 bin tonluk silo yükseliyor!

Berkman Dulcan-Malatya/YENİÇAĞ

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan ve Toprak Mahsulleri Ofisi Malatya Şube Müdürü Şeref Aslan, 27 bin metrekarelik alanda yapımı süren 20 bin ton kapasiteli yatay silo, idari bina, kantar ve laboratuvar inşaatını inceledi.

Ramazan Özcan, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi Malatya Şubesi’nin idari bina ve yatay silo ihtiyacını daha önce vurguladıklarını belirtti.

Malatya’da 27 bin metrekarelik alanda 20 bin ton kapasiteli yatay silo, idari bina, kantar ve laboratuvar inşa edildiğini belirten Özcan, “Ticaret Borsası olarak geçmişte Toprak Mahsulleri Ofisi’nin Malatya Şubesi binası ve silolarının fiziki koşullarının yetersiz olduğunu, yeni bir idari bina ve yatay silolara ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiştik. Bu, Malatya için çok önemli bir proje. Malatya, bölgede tarım ve hayvancılıkta öncü bir şehir. Hayvancılıkta yaklaşık 600 bin baş hayvan bulunuyor, bunun 250 bini büyükbaş. Toprak Mahsulleri Ofisi, her yıl besicilere ve hububat ihtiyacı olan sektörlere destek sağlıyor. Yıllık yaklaşık 60 bin tonun üzerinde arpa ve buğday tasisi gerçekleştiriliyor.” dedi.

Özcan, Malatya’nın hububat üretiminde bölgede önemli bir konuma ulaştığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Yapılacak yatay silolar hem depolama hizmeti sunacak hem de mevcut sorunları çözecek. Besicilere ve diğer meslek gruplarına teslimat konusunda büyük destek sağlayacak. Burası bir yıl içinde tamamlanacak. 150 milyon TL’yi aşan bir yatırım söz konusu. Toprak Mahsulleri Ofisi Malatya Şube Müdürü Şeref Aslan ile inşaat alanında incelemelerde bulunduk. Bir yıl sonra bu alanda çok değerli bir eser tamamlanmış olacak. Bölge ve şehirdeki tarım ve hayvancılık paydaşlarımız buradan faydalanacak. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Tarım Bakanımız, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüz ve emeği geçen herkese bu eser ve hizmet için teşekkür ediyorum.”