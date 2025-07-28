Malezya ekonomisinde büyüme tahmini revize edildi

Malezya Merkez Bankası, 2025 yılı ekonomik büyüme tahminini güncelledi. Önceki öngörüler yüzde 4.5 ile 5.5 aralığında iken, yeni tahmin yüzde 4 ile 4.8 arasında açıklandı. Banka, bu düşüşün temel nedenleri arasında küresel ticaret politikalarındaki belirsizlikler ve uygulanan tarifelerdeki dalgalanmaları gösterdi. Bank Negara tarafından yayımlanan açıklamada, "Değişen ticaret politikaları ve tarife belirsizlikleri küresel görünümü olumsuz etkiliyor" ifadeleri yer aldı. Bu durum, özellikle ihracata dayalı ekonomiler için önemli bir risk unsuru olarak öne çıkıyor.

ENFLASYON VE TİCARET GÖRÜNÜMÜ

Bank Negara Malezya, 2025 için enflasyonun yüzde 1.5 ile 2.3 arasında seyretmesini bekliyor. Merkez bankası, farklı tarife senaryolarını göz önüne alarak bu güncellemeyi yaptı. Uzun süreli tarife artışlarının ekonomiye olumsuz yansımasının yanı sıra, olumlu ticaret anlaşmalarının da büyümeyi destekleyebileceği vurgulandı. Banka Başkanı Abdul Rasheed Ghaffour, Malezya ekonomisinin güçlü temeller üzerinde durduğunu ancak dış risklerin büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Ghaffour, "Ekonomimizin sağlam yapısı korunuyor ancak dışarıdan kaynaklanan riskler büyüme potansiyelini tehdit ediyor" dedi.

ABD İLE KRİTİK TARİFE MÜZAKERELERİ DEVAM EDİYOR

Malezya'nın ihracatına yönelik ABD'nin yüzde 25’lik tarife uygulaması tehdidi, büyüme beklentilerinde en büyük risk olarak görülüyor. ABD ile yürütülen ticaret müzakerelerinde önemli ilerlemeler kaydedilse de, bazı teknik ve ticaret dışı engellerin henüz aşılamadığı ifade ediliyor. Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Washington ile yapılan görüşmelerin iyi bir ivme kazandığını ancak çözüm için Ağustos ayına kadar zaman olduğunu belirtiyor. Tarife engeli aşılmazsa Malezya ihracatı önemli oranda zarar görebilir, bu da ekonomik büyümeye doğrudan yansıyacak.

Uzmanlar, özellikle teknoloji ve elektronik ürün ihracatının Malezya ekonomisinde kritik paya sahip olduğunu ve ABD pazarındaki tarifelerin bu sektörleri zor durumda bırakacağını ifade ediyor. Ülkedeki ihracat odaklı sanayi grupları da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Sonuç olarak, Malezya ekonomisinin 2025 yılı büyüme performansı küresel ticaret koşullarındaki belirsizlikler ve ABD ile sürdürülen tarife müzakerelerinin sonucuna bağlı olacak. Bank Negara’nın güncel tahmini, bu risklerin büyüme üzerindeki etkilerini somut olarak yansıtırken, Malezya hükümeti de olası zararları azaltmak için diplomatik ve ticari adımlarını hızlandırıyor.