Malezya'da başbakanlık süresi tartışmaları alevlendi

Malezya'nın en büyük siyasi partilerinden DAP, federal hükümete, başbakanlık görev süresini 10 yıl ile sınırlayan bir değişiklik önerisinde bulundu. Parti, aynı zamanda mevcut Başbakan Enver ibrahim’e de destek vermeye devam edeceğini açıkladı. Bu öneri, DAP'ın önümüzdeki iki yıl içinde gerçekleştirilmesini istediği anayasa değişiklikleri arasında yer alıyor.

DAP Genel Sekreteri Anthony Loke, yaptığı açıklamada, "Biz Enver'in görevden ayrılmasını istemiyoruz, ancak bu değişikliği talep ediyoruz çünkü bu, Enver'in ülkenin idari sistemine reform getirme mirası olacaktır," dedi. Loke, aynı zamanda, Pakatan Harapan’ın başbakan adayı olarak Enver dışında hiçbir alternatif olmadığını vurguladı.

BAŞBAKANLIK SÜRESİ SINIRLAMASI VE DİĞER ÖNERİLER

Loke’nin, başbakanlık süresinin sınırlanmasını talep ettiği açıklama, DAP kongresinde alkışlarla karşılandı. Loke, DAP’ın aynı zamanda, başsavcı ve kamu savcısı görevlerinin ayrı olmasını öngören anayasa değişikliği önerisini de desteklediğini belirtti. Bu reformun, Malezya hükümetinin şu anda İngiltere’de nasıl uygulandığını incelediğini söyleyen Loke, hukuk ve kurumsal reformlar konusunda ilgili bakan Azalina Osman Said’in Birleşik Krallık’a çalışma ziyaretinde bulunduğuna dikkat çekti.

MALEZYA'NIN EKONOMİK DURUMU VE GELECEĞE YÖNELİK ADIMLAR

Loke, Malezya’nın son yıllarda yaşadığı politik krizlerin ardından ekonomik olarak dünya sahnesine yeniden çıktığını söyledi. Ülkedeki ekonomik göstergelere değinen Loke, 5.1'lik büyüme oranı ve 6.3'lük EPF (Çalışanlar Emeklilik Fonu) temettüsünün olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Ancak, bu olumlu verilerin halk tarafından hissedilmediğini de kabul etti. Kamuoyunun desteği ve hükümete yönelik olumlu duyguların henüz yeterince güçlü olmadığını ifade eden Loke, bunun nedeninin hükümetin reformları sürdürmesi ve ekonomiyi güçlendirmesi gerektiği olduğunu belirtti.

Loke, hükümetin önümüzdeki 24 ayda gerçekleştirmesi gereken en önemli konulardan birinin yaşam maliyetini ve enflasyonu kontrol altına almak olduğunu söyledi. Ayrıca, vatandaşların gelirlerini artırabilmek için kaliteli ve yüksek maaşlı işlerin oluşturulması gerektiğini, bunun yanı sıra toplu taşımayı güçlendirerek ulaşım maliyetlerini azaltmanın önemine de değindi.

BÜTÜNSEL REFAH VE SEÇİM VAATLERİ

Hükümetin sunduğu "ortak refah" anlayışına değinen Loke, "Hükümetinin altında her Malezyalı, çalışarak başarılı olabilir, adaletle muamele görebilir ve hayatlarında eşit fırsatlar elde edebilir," dedi. Bu vaatler, özellikle gençlere yönelik umut verici mesajlar içeriyor. Loke, Malezya'nın geleceğinin, önceki kuşaktan daha iyi olacağını ve gençlerin daha parlak bir hayat süreceğini ifade etti.

Kongredeki konuşmalarının ardından Başkan Enver, başbakanlık süresinin 10 yıl ile sınırlandırılmasını kabul ettiğini ancak bu değişikliğin yapılabilmesi için Meclis’te üçte iki çoğunluğun desteğini alması gerektiğini belirtti. Enver, partisinin ve Pakatan Harapan’ın da bu öneriyi desteklediğini ve anayasa değişikliğini gelecek parlamento oturumunda gündeme getireceklerini ifade etti.