Malezya’dan Facebook ve TikTok’a çağrı

Kaynak: AA
Malezya’dan Facebook ve TikTok’a çağrı
Malezya, Facebook ve TikTok’a zararlı içerik denetimini artırması çağrısında bulundu.

Malezya polisi ile Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu'ndan ortak bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "TikTok ve Meta, koordineli gerçek dışı davranışları engellemeye, dolandırıcılık ve yasa dışı çevrim içi kumar gibi zararlı içerikler konusunda derhal harekete geçmeye çağırılıyor” ifadelerine yer verildi.

TikTok ve Meta (Facebook) yetkilileriyle dün yapılan toplantıda zararlı içeriklerin denetimi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

MCMC'nin açıkladığı istatistiklere göre, sosyal medyada zararlı içerikler artış gösterdi ve 2024'ün ilk üç ayında 51 bin 638 münferit vaka, işleme alınması için çevrim içi platform sağlayıcılarına yönlendirildi.

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