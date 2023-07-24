Mali’de Fransızca resmi dil olmaktan çıktı

Yeni anayasa ile Fransızca çalışma dili, 13 ulusal dil ise resmi dil oldu

KAYNAK: AA
Mali’de Fransızca resmi dil olmaktan çıktı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Mali’de 18 Haziran’da yapılan referandumda kabul edilen yeni anayasa, Fransızcanın resmi dil statüsünü kaldırdı. Eski Fransız sömürgesi olan Mali, 1960’tan beri Fransızcayı resmi dil olarak kullanıyordu. Yeni anayasa ile Fransızca çalışma dili olarak tanımlandı. Ayrıca ülkede konuşulan 13 ulusal dil de resmi dil olarak kabul edildi.

Halk oylamasında yüzde 96,91 “evet” oyu çıktı

Mali’de yeni anayasa için yapılan halk oylamasında yüzde 96,91 oranında “evet” oyu çıktı. Anayasa Mahkemesi de referandum sonucunu onayladı. Yeni anayasaya göre, ülkenin başkanlık sistemi devam edecek, ancak başkanın yetkileri sınırlandırılacak. Ayrıca senato ve anayasa mahkemesi gibi yeni kurumlar oluşturulacak.

Ulusal diller resmi dil statüsüne kavuştu

Mali’de yaklaşık 70 yerel dil konuşuluyor. Bunlardan 13 tanesi 1982 yılında çıkarılan bir kararname ile ulusal dil statüsü almıştı.

Bu diller şunlardır: Bambara, Bobo, Bozo, Dogon, Fulanice, Maure, Miniyanka, Malinke, Sarakole, Sonrhai, Senoufo, Khassonke ve Tamashek. Yeni anayasa ile bu diller artık resmi dil olarak tanınıyor. Bu da bu dillerin eğitim, yargı ve idari işlerde kullanılması anlamına geliyor.

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