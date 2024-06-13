Maliye aracı kaza yaptı: 1 ölü

Kaynak: İHA
Maliye aracı kaza yaptı: 1 ölü

Samsun'da maliye aracının yaptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Korkunç kaza, Samsun'un Canik ilçesi Hacıismail Mahallesi Asarcık yolu üzerinde yaşandı.

Alınan bilgiler kapsamında, Yılmaz Kavrak (56) kullanımındaki 55 SV 971 resmi plakalı Samsun Vergi Dairesi Başkanlığına ait hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybetmesiyle şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada ağır yaralanan araç sürücüsü Yılmaz Kavrak, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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