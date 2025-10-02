Maliye Bakanı’ndan banka güvenlik görevlisi olur mu? Mehmet Şimşek’e zor soru!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman’da yaptığı konuşmada İŞKUR’a göre 1,6 milyon açık iş olduğunu belirterek İŞKUR'un Türkiye çapında 1,6 milyon vatandaşı beklediğini ifade etti. Ancak Fatih Altaylı, bu açıklamayı “saçmalık” olarak nitelendirdi. Eğitimli gençlerin yetkinlikleriyle uyuşmayan işlerin “iş” olarak sunulmasının yanlış olduğunu ifade etti.

Altaylı, “Yarın iş aramak zorunda kalsa ve kendisine bir bankada güvenlik görevlisi olması teklif edilse, bunu bir iş fırsatı olarak görür mü?” diyerek Şimşek’e doğrudan bir soru yöneltti. Gençlerin karşılaştığı istihdam sorununu, arz-talep uyumsuzluğu olarak değerlendiren Altaylı, bu uyumsuzluğun hükümetin çözmesi gereken bir yönetim hatası olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek konuşmasa daha iyi, konuştukça batıyor. Son olarak kendisine iş konusunda yardım isteyen bir gence İŞKUR’da 1.6 milyon boş iş göründüğünü söyleyerek saçmaladı. Sayın Şimşek'e sormak isterim. Yarın iş aramak zorunda kalsa ki seçime doğru kalacak gibi duruyor. Bankacı diye kendisine bir bankada güvenlik görevlisi olması teklif edilse ve asgari ücret önerilse bunu bir iş, bir iş fırsatı olarak görür mü? Gençlerimize yapılan budur. Eğitimleri ve yetkinlikler ile alakası olmayan işler iş midir? Bu ikisi yani istihdam talebiyle meslekteki yetkinlik arzı üst üste oturmuyorsa bu bir yönetim hatası ya da eksiğidir. Bu ikisini ortaklaştırmak hükümetlerin görevidir. Benim değil.