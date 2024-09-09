Maliye boşanan kadınları mercek altına aldı! Haksız yardım alanlar incelenecek

Gelir İdarisi Başkanlığı sosyal destek için boşanan ve evliliğini aynı çatı altında sürdüren kadınları incelemeye başladı.

Çalışmaya engel hali bulunmadığı halde sosyal yardım alanlar ve yardımı sürdürmek için kayıt dışı çalışanlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından araştırılmaya başlanacak.

Diğer yandan çok sayıda usulsüzlük bulunan eşinden boşandığı halde birlikte yaşamaya ve yetim aylığı alan kadınlar da belirlenerek sosyal ödenen sosyal yardımlar kesilecek.

Bakanlık, fazladan ödenen sosyal yardımları belirlemek ve yardımları gerçek hak sahiplerine vermek üzere sıkı bir denetim başlattı. Milyonlarca hesap inceleme altına alındı. Bu listenin başında ise eşinden boşandığı halde evlilik yaşantısına aynı ev içinde devam ederek yetim aylığı alan kadınlar geliyor. Sahte boşanmalar mercek altına alındı.

YARDIM ALANLARIN ÇALIŞMASI SAĞLANACAK

Çalışma gücü olduğu halde iş aramayıp yardım almayı sürdürenler ve kayıt dışı çalışarak gelirini yükseltenler Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sıkı denetimleri ile ortaya çıkarılacak. Bu şartlarda yardım alan kişilerin istihdama katılması sağlanacak. İşkur’un da devreye alınacağı uygulama ile meslek danışmanları etkin rol oynayacak. Sosyal yardım alanların istihdama katılabilmesi için eğitim ve meslek edindirme kursları düzenlenecek.

YARDIM ALAN AİLE SAYISI GİDEREK ARTIYOR

Geçim sıkıntısı nedeni ile birçok aile sosyal yardımlarla ayakta kalmaya çalışırken başvuru yapan aile sayısı gittikçe artıyor. 2017'dde 3.2 milyon aile sosyal yardım alırken bu sayı 2023’te 4.99 milyona yükseldi. Son 4 yılda sosyal yardım alan aile sayısı 1.7 milyon artış gösterdi. 5 haneden biri sosyal yardım alır hale gelmesi Maliye'yi harekete geçirdi.