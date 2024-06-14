Maliye düğmeye bastı. 10 kat artırılıyor

Düzenleme: Kaynak: Ekonomim
Maliye düğmeye bastı. 10 kat artırılıyor

Büyük iddia...Maliye, halen 150 lira olan yurtdışı çıkış harcının yeniden belirlenmesi için çalışma başlattığı ileri sürüldü. Bu artışın 10 kat olabileceği iddia ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu gelirlerini artırmak için vergiden istisna ve muafiyeti kaldırmaya hazırlanan ekonomi yönetimi bir konuda daha düğmeye basmaya hazırlandığı ileri sürülüyor. O konuda yurt dışı çıkış harçları...Ekonomim Gazetesi, yurtdışı çıkış harçlarıyla ilgili yaptığı haberde, 150 lira olan miktarın 10 kat artırılabileceği belirtildi.

BÜYÜK HAZIRLIK

Yurtdışı çıkış harçlarında olağanüstü bir zam hazırlığına başlandı. Bu iddianın bayram tatilinin ardından TBMM gündemine geleceğı öne sürülüyor.

ARTIŞ YÜZDE 566 İLE YÜZDE 1066 ARASINDA OLACAK

İddiaya göre halen 150 lira olan yurt dışı çıkış harcının 1000 lira ile 1750 lira aralığında yeniden belirlenmesi yönünde çalışma yapıldığı belirtiliyor. Eğer harç 1000 lira belirlenirse artış oranı yüzde 566, 1750 lira belirlenirse yüzde 1066 olacak.

Mart 2022 tarihinde 50 liradan 150 liraya çıkarılan yurtdışı çıkış harcının zaman içerisinde çok düşük kaldığı yönünde yapılan değerlendirmelerin ardından artış yapılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi.

Hazine Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yurtdışı çıkış harcının 10 kat artırılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtilirken, çalışma yapıldığı kabul edildi.

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