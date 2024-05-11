Maliye POS cihazı tahsilatlarını radaraına aldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla, POS cihazlarını radar takibine aldı.

POS cihazlarından gerçekleştirilen tahsilat tutarlarından oluşan hasılatın beyan edilip edilmediğini gündemlerinde olduğunu ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu kapsamda vergi kaçağının denetlendiğini açıkladı.

Denetim çalışmalarında, vergi mükellefi olmadığı halde üzerlerine kayıtlı POS cihazları bulunan ve bu cihazlar üzerinden hasılat elde eden 2 bin 320 kişinin takibe alındığını belirten Mehmet Şimşek, bu kişilerin toplamda 3 milyar lira kayıt dışı hasılat elde ettiği tespitini sağladıklarını söyledi. Bakan Şimşek 1342 kişinin ise yine POS cihazları üzerinden elde ettiği toplamda 2 milyar lira hasılatı beyanlarına yansıtmadığını tespit ettiklerine ifade etti.

"1,5 MİLYAR LİRA VERGİ TAHAKKUK ETTİRİLDİ"

Bu durum karşısında kişilerin vergi dairelerince izaha davet edildiği kaydeden Bakan Şimşek gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannameleri olmak üzere 18 bin 500 vergi beyannamesi alındığını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Böylece, böylece kayıt dışı bırakılan yaklaşık 5 milyar liralık POS hasılatının beyan edilmesi de sağladıklarını söyledi.