Maliyeti fazla gelince NASA projeyi iptal etti

VIPER programı, Ay'ın Güney Kutbu yakınlarına inerek 100 gün boyunca Ay'daki buz yataklarını araştırmayı hedefliyordu. NASA, programın mali nedenlerle iptal edildiğini açıkladı. Şu ana kadar VIPER programı için fırlatma maliyetleri hariç 450 milyon dolar harcanmıştı.

Programın iptal edilmesiyle NASA'nın ek olarak 84 milyon dolar tasarruf sağlaması bekleniyor. VIPER'in parçaları ya yeniden kullanılacak ya da satılacak.

NASA Bilimden Sorumlu Yönetici Yardımcısı Nicola Fox, kararın araştırma ekibi veya programın başarısıyla ilgili olmadığını, tamamen bütçe sıkıntılarından kaynaklandığını belirtti.

Bu durumun yanı sıra, NASA, benzer bilimsel hedeflerin gelecekteki Ay keşif projeleriyle gerçekleştirilebileceğine inanıyor.

NASA'nın 2024 bütçesi, geçen yıla göre yüzde 2 azalarak ve talep edilen fondan yüzde 8,5 daha az alarak 24 milyar 875 milyon dolara ulaştı. Bu bütçe kesintileri diğer gezegenler ve uydular için sondaj çalışmalarının ertelenmesine neden oldu.

Ayrıca, NASA'nın California'daki bir laboratuvarı, şubat ayında fon yetersizliği sebebiyle personel sayısının yüzde 8'ine denk gelen 530 çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.