Malta açıklarında göçmen teknesi faciası: 5 ölü, 8 yaralı

Times of Malta gazetesinin aktardığına göre, AFM'nin adanın 3,5 mil açığında düzenlediği kurtarma operasyonu sırasında meydana gelen trajik olayda, aralarında bir kadının da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

Olayda 8 kişi yaralanırken, teknenin içinde tahmini 34 kişi bulunduğu ifade edildi.

Göçmenlerin Suriye, Eritre, Etiyopya ve Mısır uyruklu olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği, söz konusu teknenin 3-4 gün önce Trablus'tan hareket ettiğini bildirdi.

AFM Komutan Vekili Edric Zahra, yaptığı açıklamada, AFM'nin durumu öğrenir öğrenmez önce hava keşfi ardından bir gemiyle müdahale ettiğini açıkladı.

Zahra, kurtarma operasyonu sırasında göçmenlerin teknenin bir tarafına yüklenmesi sonucunda teknenin alabora olduğunu söyledi.

Orta Akdeniz'deki Düzensiz Göç Sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Ancak, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesi nedeniyle bu STK'ler zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte zorlanabiliyor.

STK'ler, geçen yıldan bu yana İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşılaşıyor.

Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, genellikle ilk ayak bastıkları Avrupa toprakları İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası veya bazen Malta oluyor.

Ancak, teknelerin alabora olması veya aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması gibi durumlar yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.