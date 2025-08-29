Malta’da üretici fiyatlarında beklenmedik artış

Malta’da üretici fiyat endeksi (ÜFE), Temmuz 2025’te %0,5 oranında artış kaydederek Nisan 2024’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Haziran ayındaki durağan seyrin ardından gelen bu yükseliş, ekonomideki hareketliliğin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Üretici fiyatlarındaki artış, özellikle sermaye mallarındaki hızlı fiyat yükselişiyle dikkat çekerken, ara mallarda deflasyonun hafiflemesi de piyasalarda olumlu bir sinyal olarak algılandı.

SERMAYE MALLARINDA HIZLI ARTIŞ

Temmuz ayında sermaye mallarının fiyatları %2,5 oranında artarak Haziran’daki %0,8’lik artışın oldukça üzerine çıktı. Bu, yatırım mallarına olan talebin güçlendiğine işaret ediyor. Ekonomistler, bu yükselişin, Malta’nın sanayi ve altyapı yatırımlarındaki büyüme trendiyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor. Sermaye mallarındaki fiyat artışı, özellikle inşaat ve teknoloji sektörlerinde gözlemlendi.

ARA MALLARDA DEFLASYON AZALDI

Ara mallar kategorisinde ise deflasyon oranı geriledi. Haziran’da %2,2 olan deflasyon, Temmuz’da %0,9’a düştü. Bu durum, hammadde ve yarı mamul ürün fiyatlarının toparlanma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan iyileşmelerin bu gelişmede etkili olduğunu ifade ediyor.

TÜKETİM MALLARINDA YAVAŞLAMA

Tüketim mallarında fiyat artışı ise bir miktar yavaşladı. Haziran’da %1,7 olan artış, Temmuz’da %1,4’e geriledi. Özellikle dayanıklı olmayan tüketim mallarında fiyat artışı %1,5’e düşerek önceki aya göre daha ılımlı bir seyir izledi. Enerji sektöründe ise fiyatlar sabit kalarak değişim göstermedi.

AYLIK BAZDA YÜKSELİŞ HIZLANDI

Aylık bazda incelendiğinde, üretici fiyatları Temmuz’da %0,3 artarak Haziran’daki %0,1’lik artışın önüne geçti. Bu ivme, Malta ekonomisinin üretim tarafında istikrarlı bir toparlanma sürecinde olduğunu ortaya koyuyor. Avrupa Birliği üyesi olan Malta, ekonomik büyümesini desteklemek için sanayi ve enerji politikalarına odaklanmayı sürdürüyor.

EKONOMİK GÖRÜNÜM VE BEKLENTİLER

Malta’nın üretici fiyatlarındaki bu artış, Avrupa genelindeki ekonomik dalgalanmalar arasında dikkat çekiyor. Ülkenin küçük ama dinamik ekonomisi, turizm ve sanayi gibi sektörlerdeki hareketliliğe bağlı olarak büyümesini sürdürüyor. Önümüzdeki aylarda, küresel piyasalardaki gelişmeler ve enerji fiyatlarındaki olası dalgalanmalar, Malta’nın ÜFE trendini etkileyebilir. Uzmanlar, özellikle sermaye mallarındaki artışın, yatırım odaklı büyümeyi destekleyeceğini öngörüyor.