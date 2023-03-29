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İstanbul'da kanlı baskın. Eski sevgilisinin evini bastı: 2 ölü

Eski sevgilisinin babasının evine giden 37 yaşındaki Hüseyin Dirlik, eski sevgilisinin babasına ve kardeşine kurşun yağdırdı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 19:15
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Maltepede eski sevgilisinin evini bastı katliam yaptı

İstanbul'da kanlı baskın. Eski sevgilisinin evini bastı: 2 ölü
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(DHA) Olay, dün saat 23:00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Dirlik (37) ile Tuğba Demirbaş(36) bir süre önce anlaşmazlık yaşadıkları için ayrıldı.

Yaklaşık bir hafta önce ise Tuğba Demirbaş’ın şikayeti üzerine Hüseyin Dirlik’e uzaklaştırma kararı verildi. Dün akşam Hüseyin Dirlik, Tuğba Demirbaş’ın ailesinin Maltepe'de yaşadığı eve geldi.

Mutfak kapısından içeri giren Dirlik, eski sevgilisinin babası Ramazan Demirbaş ve kardeşi Hakan Demirbaş ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dirlik üzerinde bulunan silahla baba ve oğluna ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

YAPILAN MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Baba ve oğlunu vuran Hüseyin Dirlik olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba-oğul yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

"EVDE KATLİAM YAPMIŞ"

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Dirlik, Seyrantepe'de yakalanarak gözaltına alındı. Dirlik’in verdiği ifadesinde Tuğba Demirbaş ile aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Bir aile yakını ise, “Aralarında sorunlar varmış. Evde katliam yapmış. Başsağlığı dilemek için geldim. Baba ve oğlunu vurmuş. İkisi de yaşamını yitirdi" dedi.

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