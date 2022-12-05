İBB'nin atık yağ taşıma tankerinde korkutan yangın

Yangın saat 13.30 sıralarında Maltepe'de D 100 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, D 100 karayolu üzerinde seyir halinde bulunan ve İBB'ye ait olan atık yağ taşıma tankerinin balatalarında yanma meydana geldi. Tankerin şoförü aracı sağ şeride çekerek araçtan indi. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu. D 100 karayolu üzerinde yangın nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

İtfaiye ekiplerini araca müdahale ettiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.