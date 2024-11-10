Maltepe’de kuyumcu hırsızlığı kameralara yansıdı

Kaynak: İHA
Maltepe’de kuyumcu hırsızlığı kameralara yansıdı

Maltepe'de müşteri kılığında girdiği kuyumcudan 336 bin TL değerinde altın çalıp kaçmaya çalışan kadın yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde 8 Kasım 2024 tarihinde bir kuyumcuda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İşyeri içerisindeki güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Ö.S. isimli şüpheli kadının, iş yeri çalışanını oyalayarak tezgah üzerinde bulunan 3 külçe toplam ağırlığı 112 gram olan 336 bin TL değerindeki altınları alıp olay yerinden kaçtığı belirlendi.

​​​​​​​

Araştırmaların devamında şüphelinin Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesinde bulunan iki farklı kuyumcuda çalmış olduğu altınları bozdurduğu tespit edildi. Ataşehir İnönü Mahallesi'nde yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli Ö.S. hakkında "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adli kontrol hükümleri uygulandı.

Maltepe’de kuyumcu hırsızlığı kameralara yansıdı

Son Haberler
Beşiktaş ve Galatasaray’da forma giymişti. Futbolu bıraktığını resmen duyurdu
Beşiktaş ve Galatasaray’da forma giymişti. Futbolu bıraktığını resmen duyurdu
Trabzon’da yerel basın Çaykur Rizespor mağlubiyetine böyle tepki gösterdi
Trabzon’da yerel basın Çaykur Rizespor mağlubiyetine böyle tepki gösterdi
Zeytin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Zeytin bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de 13 kaçak göçmen yakalandı
Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı
Önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı