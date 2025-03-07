Maltepe'de trafik polisi aracı itti!

Kaynak: DHA

Maltepe Sahilyolu'nda motosikletli trafik polisi, kaza yaptıktan sonra aracı arızalanan sürücüye yardım etti. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Maltepe Sahilyolu'nda motosikletli trafik polisi, kaza sonrası arızalanan aracın sürücüsüne yardım etti. Polis trafiğe engel olmasını istemediği aracı park görevlisiyle beraber yol kenarına itti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Mimar Sinan ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilyolunda bir otomobil hasarlı kazaya karıştı.

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Olay yerine gelen trafik polisi A.B. kaza sonrası arızalanan aracı, trafiğe engel olmaması için park görevlisiyle iterek yol kenarına aldı.

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O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de trafik polisi aracı itti!

Maltepe'de trafik polisi aracı itti!

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