Maltepe’deki yangından korkunç görüntüler. Alevler evleri sardı

Maltepe’de çıkan orman yangınında alevlerin evleri sardığı ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Maltepe’deki yangından korkunç görüntüler. Alevler evleri sardı

İstanbul Maltepe’de Zümrütevler mahallesindeki ormanlık alanda yangını çıktı. Alevler evlerin olduğu bölgeye yanaştı.

Evlerin balkonuna çıkanlar yangını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yangınla mücadele için, Kadıköy, Maltepe, Pendik ve Ataşehir’den itfaiye ekibi gönderildi.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada ” İstanbul İli Maltepe İlçesi Başıbüyük mevkiinde saat 14:32’de Orman Yangını çıkmıştır. Ekiplerimiz yangına saat 14:35’da havadan ve karadan müdahale etmiştir. Yangına, 11 Arazöz, 2 İlk İMA, 2 Dozer, 1 Helikopter ve 70 personel ve İtfaiye ekipleri müdahale etmektedir. Yangın nedeni araştırılmaktadır” ifadeleri yer aldı.

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