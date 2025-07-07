Manavgat Belediyesi operasyonunda tutuklama talebi

Antalya Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 34 kişiden 7'si hakkında tutuklama talep etti. Gözaltına alınan 26 ismin ise Emniyet'teki işlemleri ise devam ediyor.

Antalya Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Manavgat Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında operasyon düzenledi.

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişiyi gözaltına alınmıştı.

Operasyon sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in makam odasında yapılan aramada baklava kutusu içinde 110 bin Euro bulunduğu anlar paylaşılmıştı.

Özgür Özel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Özel, konuyla ilgili parti içinde 2 muhakkikin görevlendirildiğini söylemişti.