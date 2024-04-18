Manchester City: 4 Real Madrid: 5

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Manchester City: 4 Real Madrid: 5
Normal süresi 1-1 tamamlanan maçta Real Madrid, Manchester City'ye penaltılarda 4-3'lük üstünlük kurdu. Toplamda 5-4 kazanan İspanyol devi Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City, kendi sahasında Real Madrid’i konuk etti. İlk maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı.

Etihad Stadı'nda oynanan, nefes kesen rövanş karşılaşmasının normal süre ve uzatma bölümleri 1-1 berabere tamamlandı.

12. dakikada Rodrygo ile öne geçen Real Madrid'e, Manchester City 76. dakikada Kevin De Bruyne ile cevap verdi.

Seri penaltı atışlarını 4-3 kazanıp toplamda 5-4'lük skora ulaşan Real Madrid adını yarı finale yazdıran son takım oldu.

İspanyol devi Real Madrid yarı finalde Alman ekibi Bayern Münih ile eşleşti.

Real Madrid-Bayern Münih kapışmasının galibi Borussia Dortmund ile PSG arasındaki maçı kazanan takımla, Londra’da oynanacak finalde karşı karşıya gelecek.

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