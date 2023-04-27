Manchester City ile Arsenal arasındaki farkı açıkladı. Tansu Sarı yazdı

Manchester City ve Arsenal

Şubat ayında karşılaşmışlar

Ve EMIRATES'te Erling Haaland'lı Manchester City

3-1 kazanmıştı..

Bu kez rövanş Manchester City'nin sahasındaydı..

ETIHAD'taydı...

Sazı eline alan Kevin De Bruyne;

Oyuna ağırlığını öyle bir koyuyordu ki;

Arsenal kendi sahasından çıkamıyordu..

Maçın hemen başında Arsenal kalecisi Aaron Ramsdale'i geçemeyen Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne;

Dakikalar 7'yi gösterirken Norveçli golcü Erling Haaland'ın;

Arsenal'in stoperi Rob Holding'in adeta ayarlarını bozup

Verdiği pas sonrası ceza sahası dışından enfes bir vuruş yaptı;

Kaleci Aaron Ramsdale'in ellerine çarpıp solundan filelere giden top

Manchester City'i 1-0'lık üstünlüğe ulaştırıyordu..

Pep Guardiola'nın öğrencileri durmuyordu;

Dalga dalga geliyorlardı Arsenal kalesine;

Erling Haaland bir sağdan;

Bir soldan çakıyor;

Kaleci Aaron Ramsdale geçit vermiyordu..

Genç kaleci ayrıca;

Bernardo Silva'nın Oleksandr Zinchenko'yu ekarte edip kaleye gönderdiği zor topu da

Ustalıkla karşılıyordu..

Arsenal ise isabetli bir şut gönderemiyordu City kalesine..

Sadece bugün takımın en iyisi olarak gözüken Thomas Partey'in vuruşu

Kaleyi tutmuyor; az farkla auta gidiyordu..

İlk yarının sonlarında Kevin De Bruyne yeniden çıkıyordu sahneye..

Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta

Gerilerden gelip kafayı çakan stoper John Stones;

Kaleci Aarton Ramsdale'in solundan topu 2'nci kez filelere gönderiyor;

Ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR'a giden hakem Michael Oliver;

"GOL NİZAMİ" diyor;

Manchester City soyunma odasına 2-0'lı üstünlükle gidiyordu...

İlk yarıda kaleyi bulamayan Arsenal;

2'nci yarıda Granit Xhaka ile nihayet pozisyon buldu;

Manchester City kalecisi Ederson Santana kurtardı...

Bu atağı savuşturan Manchester City'de

Erling Haaland yine takımı adına sorumluluğu aldı..

Önce kaleye vurdu;

Arsenal kalecisi Aaron Ramsdale yine kurtardı..

Ardından Arsenal orta sahasında yapılan hata sonrası

Kevin De Bruyne'nin kaptığı topta

Meşin yuvarlağı aldıktan sonra bir süre sürüp

Sol çapraza bıraktı;

Hücumu başlatan Kevin De Bruyne;

Topu rakip stoper Rob Holding'in bacaklarının arasından geçirip

Kaleci Aaron Ramsdale'in yine soluna bıraktı

Kendisinin 2'nci; Manchester City'nin 3'üncü golünü

Arsenal filelerine bıraktı..

Pep Guardiola'nın öğrencileri bir anda

3-0'lık üstünlüğü yakaladı..

Arsenal 3-0'lık hüsran sonrası

Bukayo Saka ve Eddie Nketiah ile City kalesine gitti

İsabet bulamadılar...

Dakikalar 85'i gösterirken

Şeref gollerine ulaştılar..

2'nci yarıda Gabriel Martineli'nin yerine oyuna giren Leandro Trossard

Sağ taraftan içeri çevirdi;

2 golde hatası olan stoper Rob Holding çaktı

Kaleci Ederson Santana'nın solundan Manchester City filelrine giden top

Arsenal adına skoru 3-1'e getiren gol oluyordu...

Oyunun son anlarında Manchester City atağında

Phil Foden pasını bıraktı;

Arsenal savunmasında Rob Holding'e çarpıp

O dakikaya kadar saçları bağlı olan;

Birkaç dakika önce saçlarını açan

Manchester City'nin sarı çocuğu Erling Haaland

Bu kez kaleci Aaron Ramsdale'i mağlup ediyor

Manchester City maçı 4-1 kazanıyor

ETIHAD'ın çimlerine gömüyordu...

Manchester City Arsenal'in 2 puan gerisinde

Ve 2 maç eksiğiyle kendisine yer buldu...

Pep Guardiola'nın öğrencileri

Mikel Arteta'nın Arsenal'in takımına göre çok çok üstün..

PORSCHE ile ANADOL gibiler..

Arsenal'de Kevin De Bruyne ve Erling Haaland gibi klas isimler yok..

Sol ayaklı futbolcu sayıları fazla

Ve bu da onları sahada etkisiz kılıyor..

Tahminimce Manchester City maç eksiklerine

Ve 2 puan eksiğine rağmen şampiyon olacaktır..

İki takıma da önümüzdeki maçlarında başarılar diliyorum...