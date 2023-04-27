Manchester City ile Arsenal arasındaki farkı açıkladı. Tansu Sarı yazdı

Manchester City ve Arsenal
Şubat ayında karşılaşmışlar
Ve EMIRATES'te Erling Haaland'lı Manchester City
3-1 kazanmıştı..
Bu kez rövanş Manchester City'nin sahasındaydı..
ETIHAD'taydı...
Sazı eline alan Kevin De Bruyne;
Oyuna ağırlığını öyle bir koyuyordu ki;
Arsenal kendi sahasından çıkamıyordu..
Maçın hemen başında Arsenal kalecisi Aaron Ramsdale'i geçemeyen Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne;
Dakikalar 7'yi gösterirken Norveçli golcü Erling Haaland'ın;
Arsenal'in stoperi Rob Holding'in adeta ayarlarını bozup
Verdiği pas sonrası ceza sahası dışından enfes bir vuruş yaptı;
Kaleci Aaron Ramsdale'in ellerine çarpıp solundan filelere giden top
Manchester City'i 1-0'lık üstünlüğe ulaştırıyordu..
Pep Guardiola'nın öğrencileri durmuyordu;
Dalga dalga geliyorlardı Arsenal kalesine;
Erling Haaland bir sağdan;
Bir soldan çakıyor;
Kaleci Aaron Ramsdale geçit vermiyordu..
Genç kaleci ayrıca;
Bernardo Silva'nın Oleksandr Zinchenko'yu ekarte edip kaleye gönderdiği zor topu da
Ustalıkla karşılıyordu..
Arsenal ise isabetli bir şut gönderemiyordu City kalesine..
Sadece bugün takımın en iyisi olarak gözüken Thomas Partey'in vuruşu
Kaleyi tutmuyor; az farkla auta gidiyordu..
İlk yarının sonlarında Kevin De Bruyne yeniden çıkıyordu sahneye..
Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta
Gerilerden gelip kafayı çakan stoper John Stones;
Kaleci Aarton Ramsdale'in solundan topu 2'nci kez filelere gönderiyor;
Ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR'a giden hakem Michael Oliver;
"GOL NİZAMİ" diyor;
Manchester City soyunma odasına 2-0'lı üstünlükle gidiyordu...
İlk yarıda kaleyi bulamayan Arsenal;
2'nci yarıda Granit Xhaka ile nihayet pozisyon buldu;
Manchester City kalecisi Ederson Santana kurtardı...
Bu atağı savuşturan Manchester City'de
Erling Haaland yine takımı adına sorumluluğu aldı..
Önce kaleye vurdu;
Arsenal kalecisi Aaron Ramsdale yine kurtardı..
Ardından Arsenal orta sahasında yapılan hata sonrası
Kevin De Bruyne'nin kaptığı topta
Meşin yuvarlağı aldıktan sonra bir süre sürüp
Sol çapraza bıraktı;
Hücumu başlatan Kevin De Bruyne;
Topu rakip stoper Rob Holding'in bacaklarının arasından geçirip
Kaleci Aaron Ramsdale'in yine soluna bıraktı
Kendisinin 2'nci; Manchester City'nin 3'üncü golünü
Arsenal filelerine bıraktı..
Pep Guardiola'nın öğrencileri bir anda
3-0'lık üstünlüğü yakaladı..
Arsenal 3-0'lık hüsran sonrası
Bukayo Saka ve Eddie Nketiah ile City kalesine gitti
İsabet bulamadılar...
Dakikalar 85'i gösterirken
Şeref gollerine ulaştılar..
2'nci yarıda Gabriel Martineli'nin yerine oyuna giren Leandro Trossard
Sağ taraftan içeri çevirdi;
2 golde hatası olan stoper Rob Holding çaktı
Kaleci Ederson Santana'nın solundan Manchester City filelrine giden top
Arsenal adına skoru 3-1'e getiren gol oluyordu...
Oyunun son anlarında Manchester City atağında
Phil Foden pasını bıraktı;
Arsenal savunmasında Rob Holding'e çarpıp
O dakikaya kadar saçları bağlı olan;
Birkaç dakika önce saçlarını açan
Manchester City'nin sarı çocuğu Erling Haaland
Bu kez kaleci Aaron Ramsdale'i mağlup ediyor
Manchester City maçı 4-1 kazanıyor
ETIHAD'ın çimlerine gömüyordu...
Manchester City Arsenal'in 2 puan gerisinde
Ve 2 maç eksiğiyle kendisine yer buldu...
Pep Guardiola'nın öğrencileri
Mikel Arteta'nın Arsenal'in takımına göre çok çok üstün..
PORSCHE ile ANADOL gibiler..
Arsenal'de Kevin De Bruyne ve Erling Haaland gibi klas isimler yok..
Sol ayaklı futbolcu sayıları fazla
Ve bu da onları sahada etkisiz kılıyor..
Tahminimce Manchester City maç eksiklerine
Ve 2 puan eksiğine rağmen şampiyon olacaktır..
İki takıma da önümüzdeki maçlarında başarılar diliyorum...