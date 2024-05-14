Manchester City kazandı Arsenal mahvoldu

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Manchester City kazandı Arsenal mahvoldu
Premier Lig'in 34. haftasında Manchester City, konuk olduğu Tottenham'ı 1-0'lık skorla yenerek liderlik koltuğuna oturdu.

Tottenham ve Manchester City, Premier Lig'in 34. haftasında mücadele etti.

Liderliği doğrudan etkileyecek maçta Manchester City, 2-0 galip geldi ve 3 puanın sahibi oldu.

City'e galibiyeti getiren golleri 51' ve 90+1 (p) Erling Haaland attı.

Bu sonuçla puanını 88 yapan Manchester City, Arsenal'e 2 puan fark atarak liderlik koltuğuna oturdu.

Son 6 maçında sadece 1 galibiyeti olan Tottenham ise 63 puanla 5. sırada yer aldı.

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İŞTE KALAN MAÇLAR

Premier Lig'de şampiyon, son hafta belli olacak.

Manchester City, evinde West Ham United'ı konuk edecekken, evinde Everton'u ağırlayacak.

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