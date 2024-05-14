Manchester City kazandı Arsenal mahvoldu

Tottenham ve Manchester City, Premier Lig'in 34. haftasında mücadele etti.

Liderliği doğrudan etkileyecek maçta Manchester City, 2-0 galip geldi ve 3 puanın sahibi oldu.

City'e galibiyeti getiren golleri 51' ve 90+1 (p) Erling Haaland attı.

Bu sonuçla puanını 88 yapan Manchester City, Arsenal'e 2 puan fark atarak liderlik koltuğuna oturdu.

Son 6 maçında sadece 1 galibiyeti olan Tottenham ise 63 puanla 5. sırada yer aldı.

İŞTE KALAN MAÇLAR

Premier Lig'de şampiyon, son hafta belli olacak.

Manchester City, evinde West Ham United'ı konuk edecekken, evinde Everton'u ağırlayacak.