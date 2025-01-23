Manchester City Marmoush'u resmen açıkladı. Dev maliyet ortaya çıktı

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Manchester City Marmoush'u resmen açıkladı. Dev maliyet ortaya çıktı

Ara transferde kadrosuna 2 savunmacı katan Manchester City, bir oyuncuyu daha duyurdu. İngiliz devi, Eintracht Frankfurt forması giyen Marmoush'u kadrosuna kattığını duyurdu. Transferde harcanan dev maliyeti İngiliz basını duyurdu.

Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Manchester City, ara transferdeki üçüncü imzasını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Eintracht Frankfurt forması giyen Omar Marmoush'la 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Manchester City ara transferde daha önce Abdukodir Khusanov ve Vitor Reis'i kadrosuna katmıştı.

Manchester City, Omar Marmoush'un transferine ilişkin bilgileri açıklamasa da İngiliz basınında yer alan haberlerde anlaşmanın 70 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında tamamlandığı belirtildi.


Pep Guardiola yönetimindeki City Abdukodir Khusanov için 40, Vitor Reis içinse 37 milyon euro ödemişti.

İlk röportajını kulübün internet sitesine veren Omar Marmoush, "Dünyanın en iyi takımlarından birine transfer oldum. Pep, teknik ekibi ve dünya standartlarındaki tesislerle oyuncular daha iyi olmak için ihtiyaç duydukları her şeye sahipler. Kupalar kazanmak istediğimi inkar edemem. City uzun yıllardır İngiltere'nin en başarılı kulübü oldu, bu yüzden kazanan bir takıma ve kazanmaya alışık bir kültüre katıldığımı biliyorum." ifadelerini kullandı.

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Eintracht Frankfurt formasıyla bu sezon Omar Marmoush 26 maçta süre aldı. 25 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 20 gol ve 14 asist kaydetti. Marmoush daha önce Wolfsburg, St. Pauli ve Wadi Degla formalarını giydi.

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