Manchester City Marmoush'u resmen açıkladı. Dev maliyet ortaya çıktı

Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir sezon geçiren Manchester City, ara transferdeki üçüncü imzasını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Eintracht Frankfurt forması giyen Omar Marmoush'la 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Manchester City ara transferde daha önce Abdukodir Khusanov ve Vitor Reis'i kadrosuna katmıştı.

Manchester City, Omar Marmoush'un transferine ilişkin bilgileri açıklamasa da İngiliz basınında yer alan haberlerde anlaşmanın 70 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında tamamlandığı belirtildi.

