Eski Manchester City futbolcusu Mihail Kavelashvili, Gürcistan'ın yeni başkanı oldu. Kavelashvili, hükümetin iktidar partisi Gürcü Rüyası'nın adayı olarak seçime katıldı ve 300 seçmenden 224'ünün oyunu alarak zafer kazanmayı başardı. Başkanlık seçimlerinde birinci turda kazanabilmek için gereken oy oranını geçti ve Gürcistan'ın altıncı cumhurbaşkanı oldu.

Başkanlık seçimlerinin sonuçları, Gürcistan Parlamentosu'nun resmi web sitesinde yayınlandı. Kavelashvili'nin kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, ülkesini birleştirme sözü verdi. Eski başkan Salome Zurabişvili'yi ise anayasa ile ilgili tutumları nedeniyle eleştirdi ve onun ülkeyi böldüğünü savundu.

Kavelashvili, seçim kampanyasında sıkça Gürcistan'daki muhalefeti hedef alarak, onları "dış güçlerin etkisinde hareket eden bir beşinci kol" olarak tanımladı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni hedef alarak, Amerikan kongre üyelerinin Gürcistan'a yönelik "şiddetli bir devrim" planladığını ve ülkenin "Ukrayna benzeri bir duruma getirilmesini" amaçladığını iddia etti. Ayrıca, Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne katılma umudunun tehdit altında olduğunu vurgulayan bir diğer açıklama yaptı.

Kavelashvili, başkanlık görevine başlamadan önce, ülkedeki siyasi birlik ve iç huzuru sağlama vaadinde bulundu. Kavelashvili'nin kazanmasının, Gürcistan'ın dış politikası üzerinde nasıl bir etki yaratacağı ve ülkenin içindeki politik dengeleri nasıl şekillendireceği ise ilerleyen dönemde netleşecek.