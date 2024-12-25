Manchester United, Atalanta'nın yıldızına kancayı taktı

Manchester United, Atalanta'nın yıldız orta saha oyuncusu Jose Ederson'a olan ilgisini yoğunlaştırmak için adımlar atmaya hazırlanıyor. Kulüp içindeki değerlendirmelere göre, Ederson'un Casemiro'nun yerini alabilecek ideal bir oyuncu olduğu belirlenmiş durumda. 25 yaşındaki oyuncunun, son aylarda Liverpool gibi Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekmesinin ardından, Manchester United’ın transfer hedefleri arasında öne çıktığı bildiriliyor.

Atalanta'nın yükselen yıldızı, son dönemlerde UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. 2024 Mayıs ayında Atalanta'nın Bayer Leverkusen'i 3-0 yenerek kazandığı UEFA Avrupa Ligi finalinde takım arkadaşlarıyla birlikte zaferi kutlayan Ederson, Avrupa futbolunun en gözde oyuncularından biri haline geldi. Bunun yanı sıra, 2024 UEFA Süper Kupa maçında Real Madrid'e karşı gösterdiği üstün mücadele ile de dikkatleri üzerine çekti.

Manchester United, Ederson için Atalanta ile görüşmelere başlamak üzere. Tuttomercatoweb’in haberine göre, kulüp yetkilileri ve gözlemciler, Brezilyalı oyuncuyu Casemiro'nun yerine geçecek en uygun oyuncu olarak belirledi. Bu nedenle, kulüp son haftalarda Ederson'a olan ilgisini arttırmış durumda. Ancak, Atalanta’nın önümüzdeki dönemde oyuncusunu satmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Atalanta, Serie A'da son 11 maçta aldığı galibiyetlerle zirveye tırmanırken, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda da önemli bir avantaj elde etmiş durumda. Bu nedenle, kulüp Ederson'un sezon ortasında ayrılmasına karşı çıkıyor. Atalanta, oyuncusunun satışına yanaşmazken, Ederson'un fiyatının da en az 60 milyon euro civarında olması bekleniyor. Geçen yaz Juventus'a transfer olan Teun Koopmeiners’in satış fiyatı dikkate alındığında, Ederson’un transferinin büyük bir bedelle gerçekleşmesi muhtemel.

Manchester United, Ederson'un transferi için önümüzdeki yaz sezonu için görüşmeler başlatmayı planlıyor. Ederson'un potansiyeli, kulübün geleceği için büyük bir yatırım olarak görülüyor. İngiliz kulübü, bu transferle birlikte orta saha alanındaki güç dengesini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.