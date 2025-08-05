Manchester United dev teklifle Sesko yarışına katıldı! Rekabet kızıştı

Premier Lig'de yeni sezon başlamadan Newcastle United ile Manchester United arasında amansız bir rekabet baş gösterdi.

Alexander Isak'ın takımdan ayrılmak istemesi üzerine Leipzig'ten Benjamin Sesko'yu transfer etmek için girişimlerine başlayan Newcastle United Alman kulübüne 80 milyon Euro'luk resmi teklifini iletmişti.

Newcastle United'ın bu hamlesinin üzerine kadrosunu Matheus Cunha ve Mbuemo gibi hücumcularla güçlendiren Manchester United da harekete geçti.

Bir süredir Sloven golcüyü gündeminde tutan Kırmızı Şeytanlar, Bild'in haberine göre; 80 milyon Euro'nun üzerinde bir teklifle Leipzig'in kapısını çaldı.

Manchester United'ın bu hamlesi pazarlık masasında bulunan Newcastle United'ın da işini zora soktu.

İki kulüp arasında Benjamin Sesko transferi için resmen transfer yarışı başlamış oldu.