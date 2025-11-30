Premier Lig'in 13. haftasında Manchester United zorlu Crystal Palace deplasmanın konuk oldu.

Geçtiğimiz hafta evinde 10 kişi Everton'a 1-0 yenilerek taraftarını üzen Manchester United Selhurst Park'ta Crystal Palace'a karşı harika bir geri dönüşe imza attı.

Mateta'nın 36'ıncı dakikada penaltıdan ağları havalandırmasıyla Crystal Palace zorlu mücadelede ilk yarıyı önde kapatırken Manchester United Zirkzee'nin harika golüyle 54'te eşitliği yakaladı.

Kırmızı Şeytanlar duran toptan Mason Mount'un 63'üncü dakikada attığı golle de 10 dakika içerisinde geriden gelip öne geçmeyi başardı.

Son dakikaya kadar büyük heyecana sahne olan maç 2-1 Manchester United'ın üstünlüğüyle sona erdi ve Crystal Palace bu sezon evinde ilk mağlubiyetini aldı.

Bu sonuçla Manchester United puanını 21'e yükseltirken Crystal Palace ise 20 puanda kaldı.