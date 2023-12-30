Manchester United kabusu yaşadı. Erik Ten Hag'a yol gözüktü

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Manchester United kabusu yaşadı. Erik Ten Hag'a yol gözüktü
Deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşan Manchester United son 5 maçta 3. mağlubiyetini aldı.

Premier Lig’in 20. Haftasında Nottingham Forest sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi.

City Ground Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip Kırmızı Şeytanları 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Nottingham Forest’a galibiyeti getiren golleri 64. Dakikada Nicolas Dominguez ve 82. Dakikada Morgan Gibbs-White kaydetti. Manchester United’ın tek golü ise 78. Dakikada Rashford’dan geldi.

Bu skorla birlikte son 5 maçta 3. Yenilgisini alan Kırmızı Şeytanlar ile Liverpool arasındaki puan farkı 11’e çıktı.

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