Manchester United kabusu yaşadı. Erik Ten Hag'a yol gözüktü

Premier Lig’in 20. Haftasında Nottingham Forest sahasında Manchester United ile karşı karşıya geldi.
City Ground Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip Kırmızı Şeytanları 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Nottingham Forest’a galibiyeti getiren golleri 64. Dakikada Nicolas Dominguez ve 82. Dakikada Morgan Gibbs-White kaydetti. Manchester United’ın tek golü ise 78. Dakikada Rashford’dan geldi.
Bu skorla birlikte son 5 maçta 3. Yenilgisini alan Kırmızı Şeytanlar ile Liverpool arasındaki puan farkı 11’e çıktı.
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