Manchester United'dan flaş Erik Ten Hag kararı. Hollandalı'nın geleceği belli oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da yaklaşık 1 yıldır devam eden kulübün satış sürecinde geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşandı.



İngiliz basınında yer alan haberlerde; Jim Ratcliffe'e kulübün yüzde 25'lik hissesinin satılması için anlaşma sağlandığı belirtildi. Teklif veren bir diğer isim Katar Şeyhi Jassim bin Hamad Al Thani'nin ise teklifinin kabul edilmemesinin ardından görüşmelerden çekildiği ifade edildi.



ESPN'de yer alan haberde ise; Erik ten Hag'ın görevinde kalmasını istediği kaydedildi.



Ek olarak Ratcliffe'in satış sonrasında kulübün tekrar başarılı bir dönem yakalaması halinde stadyum kapasitesini artırmanın yanı sıra birçok proje açıklayacağı kaydedildi.

Erik Ten Hag, bu sezon Manchester United başında 11 maçta 5 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı.