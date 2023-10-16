Manchester United'dan flaş Erik Ten Hag kararı. Hollandalı'nın geleceği belli oldu

Premier Lig devi Manchester United'ın yüzde 25'lik hissesini almaya ve kulübün sportif tarafını yönetmeye hazırlanan Jim Rattcliffe'in Erik ten Hag'ın geleceği de şekillenmeye başladı.

Manchester United'dan flaş Erik Ten Hag kararı. Hollandalı'nın geleceği belli oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da yaklaşık 1 yıldır devam eden kulübün satış sürecinde geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde; Jim Ratcliffe'e kulübün yüzde 25'lik hissesinin satılması için anlaşma sağlandığı belirtildi. Teklif veren bir diğer isim Katar Şeyhi Jassim bin Hamad Al Thani'nin ise teklifinin kabul edilmemesinin ardından görüşmelerden çekildiği ifade edildi.

ESPN'de yer alan haberde ise; Erik ten Hag'ın görevinde kalmasını istediği kaydedildi.

Ek olarak Ratcliffe'in satış sonrasında kulübün tekrar başarılı bir dönem yakalaması halinde stadyum kapasitesini artırmanın yanı sıra birçok proje açıklayacağı kaydedildi.

Erik Ten Hag, bu sezon Manchester United başında 11 maçta 5 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Öne Çıkanlar
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
Son Haberler
Komoros bayraklı kargo gemisi Maltepe açıklarında karaya oturdu Gündem
Komoros bayraklı kargo gemisi Maltepe açıklarında karaya oturdu
Terminalin tuvaletinde unutulan 26 bin euroyu sahibine teslim etti Gündem
Terminalin tuvaletinde unutulan 26 bin euroyu sahibine teslim etti
Ulu Önder Atatürk’ün daha önce hiç görülmeyen fotoğrafı ortaya çıktı Gündem
Ulu Önder Atatürk’ün daha önce hiç görülmeyen fotoğrafı ortaya çıktı
Kahvehanede oturan bacanağına kurşun yağdırdı Gündem
Kahvehanede oturan bacanağına kurşun yağdırdı
Muğla’da 269 düzensiz göçmen kurtarıldı, 59’u yakalandı Gündem
Muğla’da 269 düzensiz göçmen kurtarıldı, 59’u yakalandı
Yargıda rüşvet çarkı. Adalet Bakanı Tunç'tan ilk açıklama Gündem
Yargıda rüşvet çarkı. Adalet Bakanı Tunç'tan ilk açıklama
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü Gündem
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefonda görüştü