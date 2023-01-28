Paul Parker: Türkiye Ligi bir mezarlık gibi

Manchester United'ın unutulmaz oyuncularından Paul Parker, Wout Weghorst'un Manu'ya transferini eleştirenlere cevap verirken Türkiye Süper Ligi'yle ilgili skandal ifadeler kullandı.

İşte o sözler;

''WEGHORST'A SERT YORUMLAR YAPILIYOR''

"İnsanların Weghorst'a karşı çok sert yorumlar yaptığını düşünüyorum. Şuana kadar üç maça çıktı ve onu yargılamak için çok erken. Burası Manchester United evet, insanlar sizi yargılayabilir. Burada oynayan herkes baskı altındaydı ve günün 24 saati bununla başa çıkmak zorunda kaldılar."

''BU BİR REZALET''

"Weghorst, Cristiano Ronaldo değil, Ronaldo daha iyi futbolcuydu ama bu adamın sunduğu daha farklı şeyler var. Çok çalışıyor ve kulübe katkı sağlamanın peşinde. Ronaldo'nun taraftarları ona çamur atmaya çalışıyor. Bu bir rezalet."

"Weghorst'un transferini eleştirmek yerine takımın performansına odaklansalar bunları konuşmanın anlamı kalmayacak."

''SÜPER LİG BİR MEZARLIK GİBİ''

"Bir de şu var, Weghorst Premier Lig'de oynamaya yeniden uyum sağlamaya çalışıyor. Buraya Türkiye'den geldi, orası oyuncuların tatil yapmak veya para kazanmak için gittikleri bir mezarlık gibi."