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Paul Parker: Türkiye Ligi bir mezarlık gibi

Manchester United'ın eski yıldızı Türk futbolu hakkında skandal ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 11:56
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Manchester United'ın eski futbolcusu Paul Parker'dan Süper Lig hakkında skandal ifadeler

Paul Parker: Türkiye Ligi bir mezarlık gibi
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Manchester United'ın unutulmaz oyuncularından Paul Parker, Wout Weghorst'un Manu'ya transferini eleştirenlere cevap verirken Türkiye Süper Ligi'yle ilgili skandal ifadeler kullandı.

İşte o sözler;

''WEGHORST'A SERT YORUMLAR YAPILIYOR''
"İnsanların Weghorst'a karşı çok sert yorumlar yaptığını düşünüyorum. Şuana kadar üç maça çıktı ve onu yargılamak için çok erken. Burası Manchester United evet, insanlar sizi yargılayabilir. Burada oynayan herkes baskı altındaydı ve günün 24 saati bununla başa çıkmak zorunda kaldılar."

''BU BİR REZALET''
"Weghorst, Cristiano Ronaldo değil, Ronaldo daha iyi futbolcuydu ama bu adamın sunduğu daha farklı şeyler var. Çok çalışıyor ve kulübe katkı sağlamanın peşinde. Ronaldo'nun taraftarları ona çamur atmaya çalışıyor. Bu bir rezalet."

"Weghorst'un transferini eleştirmek yerine takımın performansına odaklansalar bunları konuşmanın anlamı kalmayacak."

''SÜPER LİG BİR MEZARLIK GİBİ''
"Bir de şu var, Weghorst Premier Lig'de oynamaya yeniden uyum sağlamaya çalışıyor. Buraya Türkiye'den geldi, orası oyuncuların tatil yapmak veya para kazanmak için gittikleri bir mezarlık gibi."

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Ali Çizme
28.01.2023 12:15
Yanlış değil, premier lige gidip, oranın antrenmanlarına dayanamayıp dönen bir sürü futbolcumuz var.  
 
ilk mekteb mezunu
28.01.2023 12:04
doğruya doğru az bile söylemiş hemde nezaketli söylemiş !!!!! bunun neresi skandal kaç takımımız avrupada yarışan ve başarılı olmuş 3,4 yılda bir olsada .,  
 
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