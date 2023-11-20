Manchester United'ın Fenerbahçe'den istediği isim ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, sarı lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Polonya basını, yıldız futbolcuyu transfer etmek isteyen iki dünya devini duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Manchester United'ın Fenerbahçe'den istediği isim ortaya çıktı

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig ve Avrupa'da liderliğini sürdüren Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

16 GOLE DİREKT KATKI VERDİ
Sezonun başlamasıyla birlikte Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biri de Sebastian Szymanski oldu. Fenerbahçe, Dinamo Moskova'da forma giyen Polonyalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

dddd.jpg

Teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Szymanski, çıktığı 22 maçta 9 gol ve 7 asist kaydederek 16 gole doğrudan etki etti.

İNGİLİZ VE İTALYANLAR PEŞİNE TAKILDI
Polonya basını, Manchester United ve Napoli'nin 24 yaşındaki futbolcuya talip olduğunu yazdı.

1.74 boyundaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Szymanski'nin güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

İlgili Haberler
Kenan Yıldız'la ilgili flaş Fenerbahçe iddiası
Kenan Yıldız'la ilgili flaş Fenerbahçe iddiası
Fenerbahçe 8. haftayı galibiyetle kapattı
Fenerbahçe'yi kimse durduramıyor. 11'de 11 yaptılar
İsmail Yüksek'in oyundan çıkma sebebi ortaya çıktı Fenerbahçe taraftarını korkutacak haber
Fenerbahçe sakatlığı resmen duyurdu. Bir süre forma giyemeyecek
Real Madrid'den Fenerbahçe'ye Arda Güler cevabı
Fenerbahçe Bursa'da 3-1 kazandı
Fenerbahçe Bursa'da 3-1 kazandı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Son Haberler
Kabine toplantısı başladı Gündem
Kabine toplantısı başladı
Bebeklere müzik dinletilmeli mi Sağlık
Bebeklere müzik dinletilmeli mi
İstanbul'da ilk padişah Sarayı nerede? Neden Gözyaşı Sarayı deniyor? Gündem
İstanbul'da ilk padişah Sarayı nerede? Neden Gözyaşı Sarayı deniyor?
Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor Gündem
Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor
İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyini vurdu: 14 ölü Dünya
İsrail, Gazze Şeridi’nin güneyini vurdu: 14 ölü
Türk mitolojisinde Kötülük Tanrısı kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Kötülük Tanrısı kimdir?
İzmir'de kafasına silah dayayıp İsrail'i protesto etti Gündem
İzmir'de kafasına silah dayayıp İsrail'i protesto etti