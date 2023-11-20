Manchester United'ın Fenerbahçe'den istediği isim ortaya çıktı

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig ve Avrupa'da liderliğini sürdüren Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

16 GOLE DİREKT KATKI VERDİ

Sezonun başlamasıyla birlikte Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biri de Sebastian Szymanski oldu. Fenerbahçe, Dinamo Moskova'da forma giyen Polonyalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Szymanski, çıktığı 22 maçta 9 gol ve 7 asist kaydederek 16 gole doğrudan etki etti.

İNGİLİZ VE İTALYANLAR PEŞİNE TAKILDI

Polonya basını, Manchester United ve Napoli'nin 24 yaşındaki futbolcuya talip olduğunu yazdı.

1.74 boyundaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Szymanski'nin güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.