Manchester United'ta Mainoo bilmecesi sürüyor

Manchester United'ın 19 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Kobbie Mainoo'nun kulüpteki geleceği netleşmiş değil. Teknik direktör Ruben Amorim, genç yıldızın takımda kalmasını arzuladığını belirtse de kesin bir güvence veremedi. Geçtiğimiz hafta Chelsea ile adı anılan Mainoo, iki buçuk yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen kontrat uzatma görüşmelerinde henüz sonuca varılamadı.

Kulüp yetkilileri son dönemde Harry Maguire ve Amad Diallo'nun sözleşmelerine öncelik verdi. Her iki oyuncu da yeni anlaşmalara imza atarken, Mainoo'nun durumundaki belirsizlik sürüyor. Genç oyuncunun çevresinden alınan bilgilere göre, milli takım ve ilk 11’deki istikrarlı performansı nedeniyle daha iyi bir teklif bekleniyor.

FİNANSAL BASKILAR

Manchester United, Premier Lig'in finansal kuralları nedeniyle zorlayıcı bir süreçle karşı karşıya. Kulüp, kendi altyapısından yetişen oyuncuları satmanın, yeni transferler için daha fazla esneklik sağlayacağını kabul ediyor. Amorim, bu durumu değerlendirerek, “Kulübün mevcut pozisyonu net. En iyi oyuncularımızı tutmak istiyoruz ama bazen başka faktörler etkili oluyor,” dedi.

TARAFTAR TEPKİSİ VE TRANSFER PLANLARI

Mainoo’nun satılması halinde taraftarların olası tepkisi de kulübün dikkate aldığı önemli bir faktör. Amorim, oyuncusunun gelişiminden memnun olduğunu ve sezon sonuna kadar takımda kalmasını beklediğini belirtti. Bununla birlikte, Amorim’in yeni oyuncu transferleri için mevcut kadrodan bazı isimleri elden çıkarması gerektiği de biliniyor.

Kulüp, aynı zamanda altyapıya yatırım yaparak uzun vadeli bir denge kurmayı hedefliyor. Amorim, bu süreçte daha iyi bir oyuncu izleme ve seçme sistemi oluşturulması gerektiğini vurguladı.

ÖNE ÇIKAN İSİMLER VE YENİ HEDEFLER

Transfer döneminde adı geçen Paris Saint-Germain oyuncusu Nuno Mendes gibi isimler ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Amorim, mevcut sistemde doğru profilde oyuncuların önemine dikkat çekerek, “Hem altyapımızı geliştirmeli hem de transfer stratejilerimizi optimize etmeliyiz,” dedi.