Manchester'ın Arjantinli yıldızı sezonu kapattı

Manchester United’ın Arjantinli savunmacısı Lisandro Martinez, diz çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlığın tedavi süreciyle ilgili değerlendirmeler sürerken, futbolcunun uzun bir rehabilitasyon sürecine girmesi bekleniyor.

Martinez, Premier Lig’de Crystal Palace ile oynanan karşılaşmanın 82. dakikasında acı içinde yerde kaldı ve sedyeyle oyundan çıkarıldı. Teknik direktör Ruben Amorim, maç sonrası yaptığı açıklamada, durumun ciddi olduğunu belirtti. "Licha bizim için çok önemli bir oyuncu, sadece futbol yeteneğiyle değil, karakteriyle de. Bu zor dönemde ona destek olmalıyız," dedi.

Martinez’in yokluğu, şu anda Premier Lig’de 13. sırada bulunan Manchester United için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Kırmızı Şeytanlar, bu sezon oynadığı 13 iç saha maçında 7 yenilgi aldı ve istikrarsız performansıyla eleştirilerin odağında.

Öte yandan, sol bek Luke Shaw’un da yaklaşık 12 aydır sahalara dönememesi, takımın savunma hattındaki problemlerini daha da derinleştiriyor. Amorim ve ekibi, Martinez’in yokluğunu nasıl telafi edeceklerini belirlemek için yeni planlar üzerinde çalışıyor.

Manchester United, yaptığı açıklamada Martinez’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, oyuncularının her adımda yanında olacaklarını vurguladı.