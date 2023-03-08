Zaniolo'nun Galatasaray'a gelmesinde kimin etkili olduğu ortaya çıktı

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Il Messaggero'ya konuştu.

Mancini, EURO 2024 Elemeleri'nde İngiltere ve Malta karşılaşmaları öncesinde takımın ofansif yönünden endişe ettiğini vurguladı.

"Sorunlar ciddi" diyen Mancini, "Immobile sakat. Raspadori belki olabilir. Büyük soru işaretleri var. Merkez forvetlerimizin çoğu son aylarda çok az oynadı. Leeds'te oynayan ve merkez forvet olarak görev yapabilen Gnonto dışında ilk 11'de başlayan bir isim yok. Savunmada ve orta sahada çözümler var. Hücumda sorunlarımız var ama yetenek olmadığı için değil oynamadıkları için. Oynamak zorundalar ama oynamıyorlar." dedi.

Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo ile ilgili de konuşan İtalyan teknik adam, "Zaniolo bana fikrimi sorduğunda ona Galatasaray'a gitmesini söyledim. Umarım oynar çünkü bu bizim için önemli. Türkiye'ye gitmesi tek olasılıktı." sözlerini kullandı.

Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Zaniolo, süre aldığı iki hazırlık maçında performansıyla dikkat çekti. İtalyan yıldız, Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan maçlarda 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

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