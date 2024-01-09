Mandalinalar ağaçta kaldı. Fiyatı 2 liraya kadar düştü

Hatay’da mandalinalar bu sene beklenen rekoltenin üzerinde kaldı.

Hasadın başlaması ile mandalinaların fiyatı 2 liraya kadar düştü. Birçok üründe olduğu gibi ürün satışında araya komisyoncuların girmesi ile yaşanan fiyat farkı mandalinaya da vurdu.

Büyükşehirlerde kilosunun 20 liraya kadar çıkması ile mevcut durumdan en çok etkilenen kesim üreticiler oldu.

Dörtyol ilçesinde ürünün fiyatı artık işçi maliyetini karşılamadığı için üreticiler mandalinaları ağaçlardan toplayamadı ve meyveler ağaçlarda çürümeye bırakıldı.

Tüccar Murat Karaduman konu ile alakalı şu açıklamayı yaptı:

“Fiyat diye bir şey yok ürün dalında kaldı. Malların yüzde 80’i çürüdü. Diğer mallar da dalında kaldı çürüdü. Satış da yok, tüccar da yok. Şu an burada 1 TL-2 TL fiyatında. İşçilik parasını kurtarmıyor. Kilo başına 2 TL işçilik parası geliyor”