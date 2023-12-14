Mandalinaların içinde çıktı. Gözlerine inanamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Tokat’ta bir vatandaş, mandalina aldığı poşetten bukalemun çıktığında gözlerine inanamadı. Başta yeşil yaprak sandığı hayvanı beslemeye karar verdi.

Tokat’ta Özkan Helvacıoğlu, mandalina almak için gittiği manavda gördüğü karşısında şok oldu.

Kasanın içerisinden mandalinaları poşete koyarken tanımlayamadığı yeşil bir şey gören Helvacıoğlu, bunun önce bir yaprak olduğunu düşündü. Yakından baktığında canlı olduğunu fark etti. Detaylıca incelediğinde ise bunun bir bukalemun olduğunu anladı.

Helvacıoğlu, mandalina kasasında gördüğü bukalemunu eve götürüp beslemeye karar verdi.

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MANDALİNALARIN İÇİNDE DURUYORDU

İlk gördüğünde yaprak olarak düşündüğünü belirten Özkan Helvacıoğlu, "Manava alışveriş için geldim, eve birkaç meyve alacaktım. Tezgahta mandalinalar arasında duruyordu, daha önce böyle bir canlı hiç görmedim. Mandalinalar arasında yumulmuş duruyordu" şeklinde konuştu.

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BUKALEMUNLAR YAŞAM ALANI DAĞILIMI

Bulunduğu mekana göre renk değiştirip kamuflaj olma özelliğine sahip olan Bukalemunlar, Chamaeleonidae familyasına ait bir canlı türüdür.

Yaşam alanları daha çok, Afrika, Madagaskar, Hindistan, Sri Lanka, Akdeniz kıyıları ve İspanya'nın güneyinde yayılan Buklalemunların 80’den fazla türü var.

Türkiye'de ise Bayağı bukalemun (Chamaeleo chamaeleon) olarak adlandırılan tür, kuzeyde İzmir'den güneye doğru Ege sahilleri ile bütün Akdeniz sahil bölgesinde yayılmıştır ama çok ender rastlanır.

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