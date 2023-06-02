Mango ile hazırlanan doğal yüz maskesi cildi canlandırarak besler ve onarır. Cildi besleyen mango maske tarifi için haberimize göz atabilirsiniz. Peki, mango maskesi nasıl yapılır? Mango maskesinin faydaları neler?

Genellikle evde yapılan cilt maskelerinin çok faydalı olduğunu düşünülüyor. Cildinizi erken yaşlanmasını önlemek, kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltmak istiyorsanız mango maskesini deneyebilirsiniz.

MANGO MASKESİ NASIL YAPILIR?

Mango maskesi malzemeler:

- 1 adet mango

- 1 yemek kaşığı bal

-1 yemek kaşığı yoğurt

Mangoyu soyun ve çekirdeklerini çıkarın. Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar mangoyu iyice ezin. Mango posasına bal ve yoğurt ekleyin. İyice karıştırın.

MANGO MASKESİ UYGULANIŞI

Hazırladığınız maskeyi temiz cildinize eşit miktarda sürün. 15-20 dakika cildinizde bekletin ve sonra ılık su ile durulayın. Ardından cildinize nemlendirici uygulayın.

Mango maskesini uygulamadan önce bileğinizde küçük bir test yapın. Alerjik bir reaksiyon gösterirseniz bu maskeyi kullanmayın. Hassas ve alerjik bir cildiniz varsa mango maskesini uygulamadan önce mutlaka bir uzaman danışın.

MANGO MASKESİNİN CİLDE FAYDALARI NELER?

-Mango cildi nemlendirmeye yardımcı olur ve cildin kaybettiği nemi çok kısa sürede geri kazandırır. Cilde dolgun ve esnek bir görünüm kazandırır.

-Mango, serbest radikallerle savaşmaya ve erken yaşlanmayı önlemeye yardımcı olabilir.

-Mango A ve C vitaminleri açısından çok zengindir. Çok güçlü bir antioksidandır. Mango maskesinin düzenli kullanımı ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltabilir. Cilde gençlik aşılar

-Mangonun içerisinde bulunan enzimler ciltteki ölü hücreleri temizler. Gözeneklerin nefes almasına yardımcı olur. Hücre yenileyici özelliği sayesinde cildi canlandırır ve aydınlık bir görünüm kazandırır.

-Mango antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu özelliği ile cildi derinlemesine arındırır. Sivilce ve akne oluşumunu önleri azaltmasına yardımcı olur. Mango gözenekleri temizler ve sıkılaştırır. İltihaplı cildi yatıştırarak kızarık görünümü ortadan kaldırır.

-Mango cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olur. Lekeler ve koyu lekelerin görünümünü açar. Mangonun -içerisindeki doğal asitler cildi adeta beyazlatır. Düzenli kullanılan mango maskesi ile cilt lekelerini açabilirsiniz.