﻿Manisa Akhisar SYDV işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Manisa Akhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), bünyesinde büro görevlisi olmak üzere 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 11 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-Medeni haklarını kullanıma ehliyetine sahip olmak

3-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş, 40 yaşını doldurmamış olmak,

4-Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış, mua olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak.

5-Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sınırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikáp. rüşvet, hırsızlık. dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

6-4 yıllık yüksek öğrenim veren üniversitelerden mezim olmak.

7-1şe alım sürecinde geçerli olan (KPSS 2021-202) KPSS P3 puan türünden en az 60 puan ve üzeri almış olmak.

8- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

9-Adli sicil kaydı bulunmamak.

10-Adrese Nafus Kayıt Sistemine göre başvuru tarihi itibariyle Akhisar İlçesinde en az 6 aydır

ikamet ediyor olmak.(Daha az süredir ikamet eden adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

11- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

12- En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak(mülakat

sonrası adaydan araç kullanması talep edilebilir)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu ve iş başvuru Dilekçesi (Vakfımız Başkanlığından veya www.akhisar.gov.tr internet adresinden temin edilebilir.)

b) Bitirdiği okul diploması veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.

c) TC kimlik numaralı Nüfus Cüzdanının aslı ve 1 adet fotokopisi.

d) Nüfus Müdürlüğünden veya E-devlet Üzerinden alınacak Nüfus Aile Tablosu

e) Nüfus Müdürlüğünden veya E-devlet Üzerinden alınacak Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu (son 6 ay ikamet değişikliğini gösterir)

f) 2021 yılı veya 2022 yılı KPSS Sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.

g) Son 6 ay içinde çekilmiş, 2 Adet bioemetrik fotoğraf

h) Adli sicil kayıt belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)

i) Varsa Bilgisayar Bilgisini gösterir sertifika veya Bilgisayar dersini aldığını gösterir Transkript.

j) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

k) Ehliyet Fotokopisi

1) Mavi Dosya

Evrak teslimi şahsen yapılacak olup kargo, posta vb. şekilde yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Vakfımız Başkanlığı mülakat sonucunda personel alıp almamakta, gerektiğinde tek taraflı iptal etme hakkına sahiptir.