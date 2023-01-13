﻿Manisa Besot 2 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Manisa Besot, sayaç okuma personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 17 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak

20-45 yaş aralığında olmak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış tecilli veya muaf olmak

Manisa ili Kırkağaç ilçesinde ikamet ediyor olmak

A2 veya B sınıfı ehliyete sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş ( Fotoğraflı )

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Askerlik durumunu gösteriri belge

Ehliyet fotokopisi

Sabıka kaydı belgesi

Mezuniyet durumunu gösterir belge

İŞKUR kayıt belgesi