﻿Manisa Besot 2 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Manisa Besot, sayaç okuma personeli olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 17 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
En az lise mezunu olmak
20-45 yaş aralığında olmak
Erkek adaylar için askerliğini yapmış tecilli veya muaf olmak
Manisa ili Kırkağaç ilçesinde ikamet ediyor olmak
A2 veya B sınıfı ehliyete sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş ( Fotoğraflı )
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Askerlik durumunu gösteriri belge
Ehliyet fotokopisi
Sabıka kaydı belgesi
Mezuniyet durumunu gösterir belge
İŞKUR kayıt belgesi
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