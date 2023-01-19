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Manisa Besot 8 işçi alacak

Manisa Besot, bünyesine 8 işçi alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 06:35
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Manisa Besot 8 personel alacak

Manisa Besot 8 işçi alacak
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İŞKUR'un internet sayfasında yer alan bilgilere göre; Manisa Besot, 8 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1-5593 Sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
2- Yasa dışı ideolojik amaç faaliyetlere, anarşi ve terör eylemlerine herhangi bir suretle karışmamış veya katılmamış olmak, Sabıka kaydı olmamak
3- Adayların başvuru yaptığı ilçede ikamet etmesi şartı aranmaktadır. 
4-45 yaşından gün almamış olmak, En az İlkokul veya Ortaokul Mezunu olmak, Askerliğini yapmış veya muaf olmak, Otobüs kullanma konusunda yeterli deneyime sahip olmak, İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından araç kullanmaya engeli bulunmamak, En az (D) grubu ehliyete sahip olmak, SRC 2 ve Psikoteknik belgesine sahip olmak
5- Başvuru yapan adayların İŞKUR kaydının bulunması zorunludur.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru sırasında belge istenmeyecektir. Başvurular yukarıda verilen cv.manisa.bel.tr
adresine yapılacaktır.

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