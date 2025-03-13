Manisa Gördes jandarmasından orman yangını uyarısı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Manisa Gördes jandarmasından orman yangını uyarısı

Manisa'nın Gördes ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya çağırıyor.

Geçtiğimiz günlerde Kalemoğlu Mahallesi'nde yaşanan orman yangını sonrası, Gördes Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü, vatandaşlara yangınların önlenmesi için alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Yapılan açıklamalarda, orman yangınlarının yalnızca ağaçlık alanları değil, orman köylüleri ve çevredeki yerleşim yerlerini de tehdit ettiği ifade edildi. Yangınların ağaçların yanı sıra otlakları ve hayvanların barınma alanlarını yok ederek doğal yaşamın sürdürülebilirliğini olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Yetkililer, doğayı korumanın herkesin sorumluluğu olduğunun altını çizerek vatandaşları daha dikkatli olmaya davet etti.

Yetkililer, "Anız yakmayın, geleceğinizi karartmayın. Bu topraklar hepimizin" mesajıyla, vatandaşlara doğaya sahip çıkmaları gerektiği çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, "Unutmayalım! İnsan hatasıyla yaktığımız ormanlarımızı gözyaşları ile söndüremeyiz" ifadeleri kullanılarak, orman yangınlarının çoğunun insan kaynaklı olduğu hatırlatıldı. İnsan faktörünün yangınların önlenmesindeki kritik rolüne işaret edildi ve kamuoyunun bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı, doğayı korumak için vatandaşların daha dikkatli ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

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