Manisa halkı yağmur duasına çıktı

Kaynak: İHA
Manisa halkı yağmur duasına çıktı

Uzun zamandır yağmura hasret kalan Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çimentepe Mahallesindeki vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çimentepe Mahalle halkı topluca yağmur duasına çıktı. Sarıgöl Çimentepe Mahalle halkı beklenen bereketli yağmurlar için mahallenin Tepe Dede adı verilen bölgede Sarıgöl İlçe Müftüsü Metin Güvenir'in kıldırdığı öğle namazının ardından yağmur duası yapıldı.

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Yağmur için ellerini semaya açan vatandaşlar dua sonrası mahallenin düğün salonunda kesilen 7 küçükbaş hayvanın kazanlarda pişirilmesi ile yemek yenildi.

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Sarıgöl İlçe Müftüsü Metin Güvenir ve Çimentepe Cami İmam Hatibi Engin Onur tarafından mevlit okundu. Mevlit hayrına Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz de katılarak destek verdi.

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