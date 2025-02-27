Manisa zeka oyunlarına damga vurdu!

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu'nda yapılan zeka oyunları yarışmasına ilçedlki 18 ilkokulun birincisi olan öğrenciler katıldı. 5 yarışmanın 4'ünü Şehit Esin Akay İlkokulu öğrencileri kazanırken, bir oyunda da Dört Eylül İlkokulu öğrencisi birincilik elde etti.

Abluka Oyununda Dört Eylül İlkokulundan Mustafa Özkan, Motif Oyununda Şehit Esin Akay İlkokulundan Zehra Betül Erbay, Pentago Oyununda Şehit Esin Akay İlkokulundan Fatih İnce, Equilibrio Oyununda Şehit Esin Akay İlkokulundan Mine Yıldız, Küre Oyununda Şehit Esin Akay İlkokulundan Mehmet Ayaz Çobaner birinci oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere törenle madalyaları verildi.

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Madalya töreninde bir konuşma yapan Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "İlkokullar arası zeka oyunları ilçe birincisi için 18 ilkokul yarıştı. Beş zeka oyunu yarışmasında dereceye giren öğrencilerimiz Manisa ilinde yapılacak olan zeka oyunları yarışmasında ilçemizi temsil edecekler öğrencilerimizi kutlarım" dedi.

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Sarıgöl Şehit Esin Akay İlkokulu Müdürü Mehmet Altıntaş da öğrencilerini ve emeği geçen öğretmen ve velileri tebrik ederek teşekkür etti.

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Okullarına dört madalya ile dönen öğrenciler ise arkadaşları tarafında sevinçle karşılandı.