Manisa'da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 4 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen aramada hem esrar hem de tarihi eser ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 28 Aralık günü Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timi tarafından yapılan istihbari çalışma sonucu, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dört farklı adreste Narkotik Köpek Timi ile birlikte gerçekleştirilen aramalarda 638 gram kubar esrar, 52 kök Hint keneviri, 1 adet hassas terazi, 2 adet kenevir tohumu, 2 adet tarihi eser nitelikli sikke, 1 adet tarihi su terazisi, 1 adet kabartmalı taş, 1 adet metal arama dedektörü ve önceki tarihlerde İzmir ilinden çalınan bir motosiklet bulunarak el konuldu. Şüpheliler gözaltına alınırken, çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.



(Kaynak: İHA)